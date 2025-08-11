PSG y Donnarumma, relación rota

Gigi Donnarumma va a abandonar el PSG sin ninguna duda, solo falta saber si este mercado o el que viene. La relación entre jugador y club está totalmente rota tras un intento fallido de renovación. El que fue el mejor portero de la Champions League la pasada temporada, ya no entra en los planes del conjunto parisino y si quiere contar con minutos, deberá encontrar una salida. Si algo ha demostrado el Paris Saint German es que no le importa apartar a un jugador, aunque siga cobrando del club, por lo que de quedarse el italiano, lo tendrá complicado para convencer al equipo.

Premier League máximo candidato

La liga inglesa es el destino más probable del italiano, aunque no todos los equipos necesitan su fichaje. El Manchester City cuenta con Ederson y acaba de firmar a su portero de futuro, James Trafford. El Liverpool tiene a Allison y a Mamardashvili. El Arsenal tiene la posición cubierta con David Raya y Kepa, y el Tottenham con Vicario.

Los dos equipos en los que más encaja Donnarumma es el Manchester United y el Chelsea. Los "Red Devils" cuentan con Onana, pero sus continuos fallos hacen que la afición pida un nuevo arquero para ocupar la portería de Old Tafford. Los Blues tienen a Robert Sánchez y Jorgensen, aunque ambos son buenos porteros, no cumplen con las expectativas que el Chelsea tiene para competir al máximo en la Premier League y la Champions League.

Gigi Donnarumma, portero del PSG / EFE

Rendimiento Gigi Donnarumma

Las temporadas de Donnarumma en el PSG no han sido fáciles. El italiano ha tenido errores, que por momentos han puesto en duda su titularidad en París, pero esta temporada ha sido diferente. El ex del Milan ha logrado 11 porterías a cero y sus actuaciones en Champions League han ayudado al equipo a levantar la "orejona". Aunque sus actuaciones han sido buenas, no es imprescindible para un Luis Enrique, que ya tiene a Chevalier como sustituto.