Guardiola quiere cambiar a Grealish y Savinho por Rodrygo

La salida de Rodrygo del Real Madrid parece cada vez más próxima. El atacante brasileño se negó a jugar con los blancos en la recta final de la temporada pasada, cuando más lo necesitaba el equipo.

Lleva tiempo sin ser feliz y sabiéndose en un segundo plano, especialmente tras la llegada de MBappé y sabiendo que casi siempre era el primer sustituido de la parcela ofensiva por mucho que Vinícius estuviera cuajando un pésimo encuentro. Sólo terminó seis encuentros ligueros el pasado curso. Todo cuenta y, a pesar de ser una de las estrellas de Europa y contar sólo con 24 años, está totalmente decidido a marcharse cuanto antes. Tiene contrato hasta 2028, pero el Real Madrid está dispuesto a dejarle marchar por una oferta cercana a los 100 millones de euros.

Pep Guardiola nunca ha escondido su admiración por el internacional brasileño e incluso le gusta más que Vinícius. Es consciente de que puede destacar en cualquier de las posiciones de ataque y por ello habría apremiado a la directiva a tratar de hacerle hueco en el equipo. La salida de Grealish al Everton está cerrada merced a una cesión con opción de compra de unos 50 millones. Ahora sólo falta firmar el traspaso de Savinho al Tottenham y dejar un dinerito fresco en caja para recopilar la cantidad demandada por Florentino Pérez. Hablamos de un precio que el City (como otros varios clubes ingleses) puede abonar sin problemas.

Savinho en Champions League con el Manchester City / EFE

El City lleva 176 millones de euros gastados este verano, mientras que hasta el momento ha ingresado 33 (aumentará considerablemente antes del cierre). El club Estado no tiene límite para intentar pujar hasta el final por Premier y Champions.