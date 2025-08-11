Los fichajes que necesita Osasuna

Braulio Vázquez no tiene mucha prisa. El equipo de Lisci ofrece un once de garantías e incluso mantiene algunas alternativas en el banquillo. La salida de Areso fue cubierta por Rosier, dejando al cambio 12 millones en el club navarro. La marcha de Bryan Zaragoza la cubrirá el prometedor Víctor Muñoz y todo parece a la espera de que se produzca otra importante salida de El Sadar.

El caso es que Enzo Boyomo tiene varias novias importantes, pero por el momento nadie ha puesto la cláusula encima de la mesa. Y eso es lo que reclama Osasuna para dejar salir a quien fuera uno de los mejores centrales de LaLiga el curso pasado. El problema es que, independientemente de que salga este mercado de fichajes, la Copa África supondrá la marcha del camerunés en diciembre y enero. Hace falta un central, pero en principio se busca uno que tenga el perfil diestro asegurado y le permita ser el lateral suplente de Rosier, ya que Iker Benito ha caído lesionado este verano. En este perfil sigue encajando a la perfección César Azpilicueta, sin equipo tras terminar contrato con el Atlético de Madrid una vez terminado el Mundial de clubes. El veterano futbolista tiene varias ofertas sobre la mesa, alguna incluso para disputar competiciones europeas, como es el caso de la del Celta de Vigo.

Azpilicueta y Boyomo, durante un partido / Europa Press

En caso de que Torró y Aimar pasen olímpicamente de las ofertas de Rayados de Monterrey y Athletic de Bilbao, todos los esfuerzos se centrarán en el mencionado central/lateral derecho y en un extremo. Precisamente una carencia histórica del equipo desde hace años. Ahora se cuenta con Víctor Muñoz y Kike Barja, siempre perseguido por las lesiones. El curso pasado fue Rubén García, pegado a la banda derecha, quien fue uno de los más destacados.

Sin prisa antes de arrancar LaLiga

Las dos incorporaciones, salvo sorpresa, no llegarán antes del inicio de LaLiga. Mientras Osambela está destacando en pretemporada y seguirá en el primer equipo, sea como central de emergencia o centrocampista. Todo depende de si Lisci se decide a apostar más por una línea de tres centrales o de dos.