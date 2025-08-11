Liverpool sigue con la operación salida

El Liverpool es uno de los equipos más dinámicos este mercado de fichajes. Los reds están incorporando a jugadores de gran nivel, lo que provoca la necesidad de vender a varios futbolistas que no van a contar con apenas protagonismo, es el caso de Konstantinos Tsimikas. El griego es la tercera opción en el lateral izquierdo de Anfield. El titular para Arne Slot es el reciente fichaje, Milos Kerkez y Andrew Robertson, leyenda del club, es el jugador revulsivo, como ya sucedió en la final de la Community Shield.

El Nottingham Forrest es el equipo que mayor interés ha mostrado por Tsimikas. El conjunto dirigido por Nuno Espírito Santos fue el equipo revelación la pasada Premier League, y va a disputar Europa League esta temporada. El equipo considera la experiencia del Griego clave para afrontar todas las competiciones que van a jugar.

Ausencia de lateral izquierdo

El Nottingham Forrest solo tiene a Omar Richards en el lateral izquierdo, futbolista que lleva dos cesiones seguidas y en el que el entrenador no confía. La pasada temporada jugaba con un lateral derecho a pierna cambiada. Ola Aina o Neco Williams iban alternando posiciones en el lateral, aunque ambos tienen el lado derecho como posición natural, el nivel de los dos era para ser titular por lo que uno siempre jugaba a pierna cambiada. Está situación deja a Tsimikas en un gran lugar para hacerse con la titularidad en el City Ground.

Konstantinos Tsimikas, jugador del Liverpool / Instagram

Paso de Tsimikas por el Liverpool

El internacional con Grecia llegó hace cinco temporadas a la ciudad de Merseyside y, aunque no ha sido nunca el titular para Klopp o Slot siempre ha sido un suplente de garantías cuando el equipo le necesitaba. El futbolista ha aceptado su rol secundario estos años, pero al tener dos jugadores por delante, es consciente de que no va a gozar de los minutos deseados, por ello está dispuesto a salir del club. En todas las temporadas como red ha jugado 115 partidos en los que ha logrado repartir 18 asistencias.

Tsimikas marcó el gol que dio al Liverpool la FA Cup en la tanda de penaltis de la final contra el Chelsea en la temporada 21/22. En los momentos previos a los lanzamientos, le pidió el séptimo tiro a Jürgen Klopp, que le había dicho que escogiera un número. El lateral se convirtió en el héroe del trofeo más importante del equipo esa temporada.