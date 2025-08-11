El Nottingham Forest se llevará a una de las promesas del Manchester City

El Manchester City está a punto de dejar marchar a una de las estrellas de su cantera, que en las últimas temporadas empezó a estar en los planes del primer equipo de la mano de Pep Guardiola. Además, parece que el equipo que se hará con James McAtee, mediapunta de 22 años, será otro equipo de la Premier League. Se trata del Nottingham Forest, que según informa Fabrizio Romano, estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con los 'skyblue'.

Precio sorprendente

Lo más sorprendente del movimiento, más allá de la salida de un futbolista que estaba llamado a ser importante en el futuro del club, es el precio por el que se puede cerrar la operación. El periodista italiano habla de que el monto final que pagará el Forest estará en torno a los 20 millones de libras, es decir, el valor de mercado del jugador. Pero claro, no es habitual que jugadores jóvenes salgan por precios 'asequibles' en el contexto que se vive en la Premier.

Salvando las distancias por los precios, la marcha de McAtee recuerda un poco a la de Cole Palmer, con la diferencia de que el primero se va a un equipo teóricamente inferior. De todas formas, cuesta creer que el Manchester City no se guarde una opción de recompra en caso de que el internacional sub-21 con Inglaterra tenga un rendimiento destacado.

James McAtee celebrando un gol con el Manchester City / James McAtee (X)

Competencia en su puesto

Con la llegada de Ryan Cherki desde el Olympique de Lyon o el fichaje de Omar Marmoush en el último mercado invernal, McAtee no parece tener hueco en la plantilla del Manchester City. Por ello, es comprensible que, siendo aún joven, busque un equipo en el que seguir progresando a la vez que siendo importante. Además, el Forest competirá en UEFA Europa League esta temporada, por lo que el escaparate será grande.