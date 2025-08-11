Morata tiene vía libre para fichar por el Como

El futuro de Álvaro Morata ya está resuelto. El ariete madrileño y el Galatasaray han llegado a un acuerdo para separar sus caminos apenas seis meses después de su llegada, tal y como ha detallado el club turco en un comunicado publicado durante la noche de ayer. El capitán de la Selección española ha dado por finalizada su cesión en la entidad otomana, que incluía una opción de compra obligatoria de ocho millones de euros.

Álvaro Morata regresará a Milán, donde no se quedará por mucho tiempo, ya que el exfutbolista de clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Chelsea, tiene apalabrada su incorporación al Como de Cesc Fàbregas desde hace más de cinco semanas. Ahora, el atacante español podrá, por fin, hacer efectivo su fichaje por el conjunto lariano, pues el motivo de que este se haya aplazado ha sido la falta de acuedo con el Galatasaray.

El comunicado del Galatasaray

Anoche, el club turco se despidió de Morata a través de las redes sociales. Además, emitió un comunicado en el que detallaba los flecos de su rescisión: el AC Milan ha tendrá que abonar cinco millones de euros al Galatasaray debido a la ruptura del préstamo que vinculaba al delantero al club hasta 2026, una operación por la que pagaron seis millones de euros el pasado mes de enero.

Álvaro Morata tenía un objetivo claro: regresar al fútbol europeo para tener opciones de formar parte de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial que se celebrará el verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Su deseo era tal que ha renunciado a 651.562€ de su salario en el Galatasaray, tal y como ha apuntado el club en el comunicado de su despedida.

La inversión del Como

El delantero español se convertirá en la undécima incoporación del Como 1907. El equipo que dirige Cesc Fàbregas, que está construyendo un proyecto de futuro con jugadores jóvenes y de gran potencial, es el segundo equipo italiano que más ha invertido en este mercado de fichajes, con un gasto total que supera los 100 millones de euros. Tan solo lo supera la Juventus, que ha invertido un total de 118,5 millones de euros.

Todo apunta a que Morata llegará cedido al club italiano, que pagará un millón de euros por su cesión y tendrá una opción de compra obligatoria de 9 millones de euros según ha dado a conocer el Diario As.