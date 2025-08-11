Oficial: Raspadori es el séptimo fichaje del Atlético de Madrid

Giacomo Raspadori se ha convertido hace escasos minutos en el séptimo refuerzo del Atlético de Madrid en este mercado estival. El italiano llega procedente del Napoli en una operación que llevaba atada varios días, pero el anuncio se ha hecho esperar hasta hoy. De esta forma, el atacante de 25 años pasa a llenar el hueco en la delantera que dejó Ángel Correa tras su marcha a la liga mexicana de la mano de Tigres.

Las cifras de la operación

El conjunto madrileño pareció tener claro desde el principio que el internacional italiano era el elegido. Las negociaciones con el club del sur de la península itálica comenzaron con el precio fijado por el Napoli de unos 30 millones de euros. Sin embargo, con el pasar de los días las posturas se han ido acercando, hasta cerrar el movimiento en unos 26 millones de euros entre fijos y variables, según informa Fabrizio Romano. La realidad es que, desde que comenzó el interés, Raspadori siempre vio con buenos ojos mudarse al Metropolitano.

Raspadori posa como jugador rojiblanco / Atlético de Madrid

Con la incorporación del reciente campeón de la Serie A, el Atlético incluye en su plantilla otro futbolista italiano, después de firmar a Matteo Ruggeri de la Atalanta a principios del mercado. En la parcela ofensiva, Raspadori competirá con Julián Álvarez, Sorloth o Griezmann; pero también con recién llegados como Thiago Almada, que llegó desde el Olympique de Lyon, o Álex Baena, que lo hizo desde el Villarreal.

Suplente en Nápoles

La pasada temporada, el campeón de la Eurocopa en 2021 disputó un total de 29 encuentros con el Napoli y, con seis tantos y dos asistencias, fue un futbolista importante para que el cuadro que dirige Antonio Conte se coronara como vencedor de la máxima categoría del 'calcio'. En cualquier caso, Raspadori solamente fue titular en 11 de esos partidos, apareciendo más desde el banquillo que como figura inicial.