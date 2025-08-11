El Sevilla CF pone el ojo en el exvalencianista Patrick Cutrone

El equipo hispalense está interesado en reforzar la delantera con el atacante italiano del Como, porque el entrenador del Sevilla CF Almeyda no cuenta con el exjugador del Valencia CF Rafa Mir. Actualmente, el equipo nervionense cuenta con cuatro delanteros; Akor Adams, Isaac Romero, Iheanacho y el ya mencionado Rafa Mir. El entrenador del Sevilla no cuenta con el delantero murciano y la cifra goleadora de los otros tres delanteros es muy pobre; Isaac Romero solo ha anotado cuatro goles en 31 partidos en la campaña anterior, Adams salió cedido la temporada pasada al Montpellier francés y solo marcó tres goles en 15 partidos, y por último, Iheanacho que probó suerte en el Middlesbrough de la Championship (categoría de plata del fútbol inglés) y solo anotó un gol.

Cutrone la temporada pasada anotó siete goles y repartió cinco asistencias, cifras que mejoran lo que actualmente tienen los 'Blanquirrojos' en la punta de ataque. Además, el delantero italiano es una oportunidad de mercado para el conjunto hispalense porque el equipo italiano tiene cerrado al capitán de la selección española, Álvaro Morata, y, por tanto, no tendría sitio en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas. Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el Sevilla CF no es el único equipo interesado en el exjugador del Valencia CF, también hay equipos de Italia interesados en él como el Pisa o el Genoa de la Serie A italiana. El club sevillano está interesado en el delantero italiano y aún no ha presentado una oferta oficial. Sin embargo, podría recibir una solicitud para cederlo con opción de compra.

Trayectoria en Mestalla

Patrick Cutrone durante su etapa en el Valencia CF / Valencia CF

Patrick Cutrone llegó a Valencia el último día del mercado invernal de la temporada 20-21 para fortalecer la delantera valencianista. En ese entonces el conjunto valenciano contaba con los delanteros: Maxi Gómez, Manu Vallejo, Gameiro y Rubén Sobrino. Cutrone con el equipo de Mestalla jugó siete partidos, todos ellos de suplente y no anotó ningún gol. En total jugó 101 minutos, un poco más de un partido en total.