El Sevilla recibe a su tercer refuerzo

Odisseas Vlachodimos ya está en Sevilla. A falta de confirmación oficial, el portero griego, que llega cedido procedente del Newcastle United, se convertirá en el tercer refuerzo del cuadro que esta temporada comandará Matías Almeida tras las llegadas de Gabriel Suazo y Alfon González.

El guardameta de 34 años ha aterrizado hace escasos minutos en el aeropuerto internacional de Sevilla-San Pablo, donde ha expresado su entusiasmo por llegar al club hispalense. Se espera que el portero griego pase el reconocimiento médico y firme su vinculación a la entidad sevillana en las próximas horas. Posteriormente, el club anunciará su llegada.

Un portero veterano

Odisseas Vlachodimos es un veterano portero formado en las categorías inferiores del Sttutgart alemán, con el que debutó en la élite. Tras pasar por Panathinaikos y Benfica, en 2023 dio el salto a la Premier League. El Nottingham Forest, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol inglés, pagó una cifra cercana a los 5 millones de euros por sus servicios.

Tras un mal comienzo de liga, el Forest optó por prescindir de Steve Cooper y apostar por el extécnico 'che' Nuno Espírito Santo, con el que el conjunto inglés consiguió la permanencia, quedando en decimoséptimo lugar.

Vlachodimos entrenando con el Newcastle / @vlachOD1mos

El verano pasado, Vlachodimos puso rumbo al Newcastle United, donde apenas ha disputó 45 minutos en toda la temporada. Ahora, el portero griego llega a Sevilla para hacerle competencia a Nyland, que no es indiscutible en el cuadro hispalense. Desde la capital andaluza aseguran que el club podría escuchar ofertas por él.