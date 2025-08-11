El Sporting de Lisboa se lanza a por Yeremay

El Deportivo de la Coruña es uno de los históricos de LaLiga que, por mala gestión, terminaron en la sombra del fútbol español bajando hasta Primera Federación. Hoy, el Deportivo vive uno de los mejores momentos desde que se consumó su descenso en la temporada 2018/19 a Segunda División. Este momento, en parte, se debe en no vender piezas claves, entre las que se encuentra uno de los nombres que dará que hablar en este tramo final del mercado:Yeremay Hernández.

Yeremay celebra un gol con el Dépor / EFE

Un mercado con 7 llegadas y 16 salidas

El equipo gallego lleva un mercado tranquilo, puesto que solo ha invertido un poco menos de 1'5 millones de euros y ha ingresado 700.000 euros. Con Óscar Gilsanz al mando del banquillo, el club coruñés quiere asentarse en la Segunda División española y por qué no, luchar por estar en los puestos nobles.

Ya declinó intereses el pasado junio

Aunque desde el RC Deportivo confían en que Yeremay se quede en Coruña, durante el verano ha sido objeto de interés por parte de grandes equipos como el Napoli, Fenerbahce o el Como. Sin embargo, hace poco menos de dos meses que se vinculó con el club hasta 2030 con opción a 3 temporadas más con la convicción del propio jugador en quedarse.

Ahora, el periodista Fabrizio Romano ha informado que el Sporting de Lisboa, club que ha ingresado 105 millones de euros por los 48 que ha invertido, ha mostrado interés en el extremo de 22 años, marcando al jugador como un objetivo primordial para estas últimas semanas de mercado. Después de que el jugador dijera que no en junio a todos los intereses, parece que el Sporting CP puede ser una excepción.