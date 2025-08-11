El AS Monaco piensa en Trippier para el lateral derecho

El futuro de Kieran Trippier en el Newcastle no está asegurado. Con solamente un año de contrato más, la opción de una venta podría ser considerada como positiva para el club si es que, en caso de no renovar, no quieren perderle gratis en 2026. Esta situación es la que está estudiando el AS Monaco, que según informa Keith Downie para SkySports, estaría muy interesado en el fichaje del lateral derecho de las Urracas. Ahora, desde Inglaterra tendrán que estudiar el movimiento en un mercado que está siendo muy complicado.

Sin embargo, a pesar de que el contrato del inglés expire el año que viene, desde Newcastle no estarían abiertos a dejar salir a su capitán, que aunque ya no parte como titular indiscutible, sigue teniendo relevancia en la plantilla. Así lo piensa Eddie Howe, entrenador de los de Saint James' Park, que sigue apostando por Trippier como uno de los jugadores clave de su equipo.

Reencuentro en Mónaco

Desde el otro lado de la operación, el AS Monaco cuenta con una baza que, aunque no parece decisiva, puede ayudar a que el internacional inglés se plantee el recalar en Francia. Y es que, durante este mismo verano, los de la Ligue 1 se hicieron con un compatriota de Trippier que además compartió equipo con el ex del Atlético de Madrid. No es otro que Eric Dier, quien jugó con él en el Tottenham, y que fue anunciado como nuevo refuerzo monegasco tras su salida del Bayern de Múnich.

Isak, esta temporada, con el Newcastle. / EFE

El mercado del Newcastle

Está claro que el conjunto inglés tiene el poder económico para firmar a futbolistas, sin embargo, casi todos los fichajes que ha intentado se han truncado porque el jugador ha querido firmar por otro club. El caso más reciente ha sido el de Benjamin Sesko, que eligió el Manchester United como destino. Pero es que también están teniendo problemas para retener a sus estrellas. El culebrón Isak está siendo de lo más sonado este verano, y las Urracas corren el riesgo de quedarse sin su referencia arriba.