Witsel, a un paso de firmar con el Girona

El Girona ha comenzado tarde a moverse en el mercado, pero ya está incorporando a nuevos futbolistas para evitar repetir el rendimiento de la última campaña. Los de Míchel terminaron decimosextos a un punto de la zona roja, marcada por el CD Leganés. Para ello, la dirección deportiva del cuadro catalán ya se ha puesto 'manos a la obra' y ha firmado en los últimos días a Hugo Rincón, Thomas Lemar y Vitor Reis, siendo el brasileño el último movimiento entre dos habituales como son Manchester City y Girona.

A estos tres futbolistas se unirá próximamente Axel Witsel. El belga terminó en junio su contrato con el Atlético de Madrid y quedó libre, pues no entraba en los planes de Simeone para la próxima temporada. Según Marca, el club que había tomado la delantera por hacerse con los servicios del defensa era el Udinese, pero el Girona se ha interpuesto en las negociaciones durante las últimas horas y ha avanzado las conversaciones con el jugador.

Axel Witsel, jugador del Atlético, habla en la previa al partido frente al Inter. / EP

Su polivalencia, factor clave

Tras perder contra el Nápoles en el último amistoso de pretemporada, Míchel explicó en rueda de prensa cuáles eran las necesidades del equipo, entre las que se encontraba la posición de mediocentro. De esta forma, todo parece indicar que llega para formar de centrocampista en el esquema del Girona, aunque su polivalencia le puede servir para ofrecerle al entrenador más variantes, pues también puede jugar como defensa central.

El deseo del futbolista

En la última temporada con el Atlético no gozó de demasiada continuidad con tan solo 23 partidos disputados. No obstante, un futbolista de la talla y experiencia de Witsel puede ser de utilidad a un equipo que, presumiblemente, peleará por evitar los puestos de abajo de la clasificación. El otro club de La Liga que sondeó al jugador de 36 años fue la Real Sociedad, aunque terminaron firmando a Caleta-Car en esa demarcación. Por su parte, Witsel desea quedarse en España y, salvo un giro de guion inesperado, lo hará gracias al Girona.