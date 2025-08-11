Xavi Simons, el fichaje que quiere el Manchester City

El Manchester City está reformando su plantilla tras la decepcionante pasada temporada. El último nombre que interesa a Guardiola es Xavi Simons. Según informa Sacha Talioveri, el conjunto "citizen" se ha puesto en contacto con el agente del jugador para adelantar al Chelsea en su fichaje.

El mediocentro del Leipzig está buscando abandonar el club alemán. Aunque ha habido equipos italianos interesados en él, Xavi Simons tiene intención de recalar en la Premier League. El Chelsea fue el primer equipo en iniciar negociaciones, pero se han ido enfriando estas últimas semanas.

Rendimiento Xavi Simons

El canterano del FC Barcelona ha vivido una temporada decepcionante a nivel colectivo. El RB Leipzig no ha logrado clasificar a competición europea, quedando séptimo en la Bundesliga y dejando una a la imagen en la Champions League. En lo individual, no ha sido su mejor año, pero ha seguido demostrando que tiene el nivel y la calidad para competir en un grande de Europa. En los 25 partidos de liga que ha disputado ha marcado 10 goles y asistido en otros 7.

Xavi Simons con la selección neerlandesa / EFE

Encaje de Simons en el once de Guardiola

Una de las mejores cualidades del neerlandés es su polivalencia. Aunque la posición donde más ha jugado es la de mediocentro ofensivo, también es utilizado por sus entrenadores en el extremo izquierdo. En el centro del campo tiene a McAtee (posible venta), Bernardo Silva y Echeverri, mientras que en el extremo izquierdo a Doku y a Grealish (va a salir cedido al Everton). Aunque en caso de llegar no tendría la titularidad asegurada, si partiría como favorito por el bajón de rendimiento mostrado por Bernardo Silva esta última temporada.

Salidas Manchester City

De Bruyne, misma posición que Simons, fue el primer en abandonar el City tras 10 temporadas en el equipo. A la marcha del belga se suman las salidas de Grealish y Savinho, aunque no oficiales, están muy cerca de abandonar la ciudad de Manchester. La marcha de tres jugadores ofensivos hace que el neerlandés encaje en el sistema de Guardiola como titular.

Xavi Simons, jugador del RB Leipzig / EFE

Fichajes Manchester City

Los "citizens" ya han realizado seis fichajes, desembolsando hasta 177 millones de euros. Reijinders, Ait-Nouri, Cherki, Trafford, Nypan y Bettinelli han sido las incorporaciones de Guardiola. Rodrygo Goes, extremo del Real Madrid, es otro nombre que ha sonado en el entorno del City. Su poca participación en el conjunto de Xabi Alonso lo pone en la rampa de salida, siendo la Premier League el destino ideal. Aunque ambos jugadores son compatibles en un mismo once, el fichaje del brasileño dificultaría la incorporación de Simons.