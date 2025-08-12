Cancelan su fichaje por ofender a los catalanes en 2024

El Nàstic de Tarragona canceló este martes el fichaje del futbolista sevillano José Manuel Calderón por una dura expresión contra "los muertos de todos los catalanes", vertida en junio de 2024 durante un directo de Instagram tras eliminar al Barça Atlètic y ascender a Segunda División con el Córdoba.

"Me cago en los muertos de todos los catalanes" fue la expresión dicha por el jugador en esa transmisión. Los aficionados del Nástic, que milita en Primera RFEF, movieron ese vídeo por redes sociales después del anuncio del fichaje este martes por la mañana y el club se echó atrás y descartó la incorporación del lateral izquierdo, que llegaba a Tarragona libre tras desvincularse del Córdoba.

Mediante un comunicado, el Nastic señala que, "después de las valoraciones realizadas en las últimas horas", decidió "no formalizar el fichaje previamente anunciado de José Manuel Calderón Portillo". "El club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan", añade.

Calderón lanzó ese comentario ofensivo contra los catalanes después de que un aficionado le escribiera durante el directo de Instagram que en el gol del filial del Barça Héctor Font le supera. El vídeo se hizo viral. Al ver la repercusión, el futbolista pidió posteriormente perdón "a toda la gente de Barcelona y todos los catalanes" en Instagram. Ya era tarde y un año después ha perdido un contrato.