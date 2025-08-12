El Getafe elige al sustituto de Alderete

La salida de Omar Alderete rumbo al Sunderland de la Premier League está cerrada a falta de oficialidad. El futbolista viajó el lunes para pasar el reconocimiento médico con su nuevo club, con el que firmará por las próximas cuatro temporadas. El recién ascendido inglés ya ha invertido 150 millones de euros con este fichaje (12M€) y deja al Getafe sin uno de sus principales baluartes defensivos. Para cerrar el hueco en la zaga, el club madrileño dispone de varias opciones.

Mucha competencia

Según Marca, uno de los nombres que tiene marcados la dirección deportiva es el de Pape Abou Cissé. Es uno de los favoritos del equipo 'azulón' para apuntalar la línea defensiva y se valora una posible llegada del senegalés; no obstante, tendrá que disputar su fichaje con otros clubes interesados en hacerse con los servicios del futbolista. Como indica el rotativo, el Real Oviedo, el Aris de Salónica y varios equipos rusos le siguen la pista al zaguero.

A pesar de la dura competencia, se espera que el Getafe acerque posturas con el jugador en las próximas horas para tratar de avanzar el fichaje. El futbolista de 29 años y 1,97 metros de altura llegaría como agente libre tras finalizar su contrato con el Al-Shamal SC de la liga catarí y se encuentra en su país mientras escoge cuál será el siguiente paso en su carrera.

Pape Abou Cissé con el Olympiacos / Olympiacos / X

Un fichaje para cerrar la defensa

Con este fichaje, el Getafe terminaría de apuntalar su defensa. El senegalés se uniría a Djené Dakonam, Domingos Duarte y al recién fichado Abdel Abqar como los centrales del Getafe para la próxima campaña. Su imponente físico y altura encajarían en el estilo de juego de Bordalás y proporcionaría más variantes en la rotación al entrenador alicantino. Abou Cissé cuenta con experiencia en la Ligue 1 de la mano del Saint-Étienne y disputó más de 150 partidos con el Olympiacos en la liga griega. Sin embargo, en la última temporada solo partició en tres encuentros en Catar.