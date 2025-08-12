Isak se planta y se niega a jugar

La Premier League arranca el próximo fin de semana, pero en el mercado de fichajes de Inglaterra todavía se esperan algunos movimientos importantes. Durante cada verano, en las islas británicas se suele concentrar el grueso de los grandes traspasos, y uno de los principales nombres de este verano es Alexander Isak. El sueco fue el segundo máximo goleador de la pasada temporada y, como informa The Athletic, no volverá a jugar para el Newcastle para tratar de forzar su fichaje por el Liverpool.

Isak celebra una diana con el Newcastle / EFE

Dificultad para encontrar un recambio

Isak no ha gozado de minutos durante la pretemporada y tampoco estará en el debut liguero frente al Aston Villa. La postura de las 'urracas' había sido firme hasta ahora y la intención del club era la de no vender a su estrella. No obstante, el club del norte de Inglaterra ha peinado el mercado para buscar un sustituto ante la posible salida del exjugador de la Real Sociedad, pero el resultado no ha sido el esperado.

El Newcastle ha recibido la negativa de muchos futbolistas que ha intentado firmar, los cuales han terminado eligiendo a otros clubes de la Premier. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo o Hugo Ekitike eran algunas opciones para la delantera, aunque tras la imposibilidad para ficharlos, el club albinegro ha pensado en Yoane Wissa y Samu Aghehowa como posibles alternativas. El Newcastle conoce desde hace meses que el sueco desea salir del club, pues en mayo ya le comunicó a Eddie Howe cuáles eran sus intenciones.

El Liverpool acecha

El Liverpool tiene marcado a Isak como su opción favorita para apuntalar el frente ofensivo y las salidas de Darwin Núñez y Luis Díaz permitirían a la entidad 'red' hacer otro gran desembolso en el mercado. Sin embargo, no lo van a tener sencillo, pues el Newcastle ya rechazó ofertas millonarias de Liverpool y Al-Hilal. Para sacar al delantero será necesaria una inversión que ronde los 150 millones de euros, aunque el tiempo juega en contra de las 'urracas', que, tras la 'declaración de guerra' del futbolista, quizás se vean obligados a rebajar sus pretensiones económicas.