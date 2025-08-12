Oficial: Alderete llega a la Premier League

El Sunderland AFC ha hecho oficial la incorporación del defensa central paraguayo Omar Alderete. El internacional paraguayo llega procedente del Getafe CF y firma un contrato de cuatro años, en una operación que ronda los 12 millones de euros, precio que el club no ha querido revelar en el comunicado oficial.

Primeras declaraciones de Alderete

Tras fichar por el Sunderland, Alderete declaró: “Me siento muy bien por fichar por este gran equipo, así que estoy muy contento. Tengo muchas ganas de empezar mi primera experiencia en la Premier League; es un gran reto para mí. Sé que es un club histórico, y cuando me dijeron que tenía una oportunidad, me emocioné mucho por venir. Siempre es importante contar con el apoyo de la gente, y voy a darlo todo en la cancha”.

Además, el director deportivo del Sunderland Speakman añadió: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Omar al Sunderland. Es un jugador con una amplia experiencia en el fútbol de clubes europeos y a nivel internacional. Para nosotros era importante identificar y añadir un central izquierdo al grupo, y asegurarnos de que el perfil se ajustara a nuestro modelo de juego. En Omar, tenemos un jugador agresivo y atlético que puede mover el balón con eficacia cuando tiene la posesión. Está conectado con nuestra historia y con el objetivo al que aspiramos, y, por supuesto, está entusiasmado con la oportunidad de jugar en la Premier League”.

Despedida del Getafe CF

Alderete con el Getafe / EFE

El Getafe CF también ha hecho un comunicado despidiéndose del jugador y deseándole mucha suerte en su etapa en la Premier League, de la siguiente forma: “El Getafe CF y el Sunderland AFC han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa internacional paraguayo Omar Alderete. Alderete, que llegó al club en 2022, ha defendido la camiseta azulón durante tres temporadas, disputando 99 partidos oficiales con la camiseta de nuestro club entre competición liguera y Copa del Rey. Desde el Getafe CF queremos agradecer a Omar su profesionalidad y dedicación durante su etapa en nuestro club y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en el fútbol inglés. ¡Gracias y suerte, Omar!”

Con este fichaje, el Sunderland ha realizado la undécima incorporación: Habib Diarra por 31,5 millones de euros, Adingra (24), Le Fée (23), Talbi (20), Sadiki (17), Xhaka (15), Alderete (12), Roefs (10,5), Reinildo (0), Masuaku (0) y Marc Guiu (cedido).