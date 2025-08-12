El Palmeiras mueve ficha por Julio Enciso

Durante el mercado de fichajes de invierno de la pasada campaña, Julio Enciso fue una de las opciones que el club valencianista tenía sobre la mesa. Sin embargo, tanto el jugador como el Brighton, club que posee sus derechos, prefirieron apostar por la opción del Ipswich Town, ya que está en la misma liga y así la adaptación sería más rápida y los informes de rendimiento más frecuentes.

Enciso, a un paso del Sevilla FC / X

Con mejores sensaciones

Durante esta media competición que ha vestido los colores del Ipswich, el atacante paraguayo ha logrado marcar 2 goles y 3 asistencias en 13 partidos, mejorando sus números pero sin llegar a los objetivos marcados por su club antes de salir cedido, motivo por el que su entrenador está meditando si traspasar al jugador.

Un gigante sudamericano llama a la puerta

Según el periodista Nicolò Schira, el Palmeiras ha abierto negociaciones para tratar de acatar la contratación del jugador nacido en el 2004. Cabe recordar que el Brighton abonó casi 12 millones en la temporada 2022/23 por hacerse con los servicios del jugador y, viendo insatisfechas sus expectativas con el jugador, no quieren perder el dinero invertido.

¿Guño de Enciso al Palmeiras?

Desde Paraguay, en el periódico VERSUS afirman que el jugador no vería con malos ojos recalar en el fútbol brasileño, aunque piensa que va a ser difícil que ambos clubes lleguen a buen puerto negociando, ya que el club tasa al jugador guaraní en torno a los 22 millones de euros. También se ha visto en los últimos días al jugador de la Albirroja vistiendo la camiseta del capitán del Palmeiras Gustavo Gómez, alimentando los rumores sobre una posible venta.