Aston Villa quiere a Asensio de vuelta

El Aston Villa quiere reforzar su ataque para la próxima temporada y considera a Marco Asensio la mejor opción. El extremo del PSG ya estuvo cedido media temporada y Unai Emery ve con buenos ojos su vuelta. Ya conoce la casa y su rendimiento en el conjunto inglés fue bueno por lo que no necesitaría tiempo de adaptación. Acaba contrato en 2026 y el conjunto parisino busca una venta y no una cesión.

Competencia en el PSG

El PSG es el actual campeón de la Champions League y contar con minutos en el equipo es cada vez más complicado. Incluso los jugadores ya asentados no tienen su sitio asegurado, como ha sucedido con Gigi Donnarumma. Aunque Asensio ocupaba el extremo derecho en el Real Madrid, su polivalencia le permite jugar en todas las posiciones del ataque.

El equipo de Luis Enrique cuenta con hasta ocho atacantes, casi todos de ellos por delante de Asencio en importancia. Kvaratskhelia, Barcola, Dembelé y Doue son los favoritos del técnico, por lo que el mallorquín tendría que disputar la suplencia con Kang In Lee, Kolo Muani, Gonzalo Ramos e Ibrahim Embaye.

Marco Asencio y Moises Caicedo en Premier League / Aston Villa

Rendimiento de Marco Asencio

Asencio mostró dos caras completamente diferentes la temporada pasada. En el PSG un jugador venido a menos y con falta de confianza, mientras que en el Aston Villa, aunque no al nivel de cuando explotó en el Real Madrid, volvió a enseñar al mundo del fútbol que todavía tenía mucho que dar.

En el conjunto parisino disputó 16 partidos, gran parte de ellos como suplente, donde marcó solo dos goles. En los villanos jugó 21 partidos marcando 8 goles. La temporada pasada no fue titular indiscutible, pero siempre entraba en los planes de Unai Emery.