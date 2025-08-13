La Roma negocia con el Aston Villa por Leon Bailey

El Aston Villa podría perder una de sus piezas en la delantera. El equipo dirigido por el ex entrenador de Valencia CF o Villarreal, Unai Emery, está recibiendo llamadas por un futbolista que, aunque esta temporada ha perdido protagonismo, ha sido importante en el esquema del guipuzcoano. Se trata de Leon Bailey, extremo jamaicano de 28 años, que tendría varios pretendientes en Turquía y Arabia Saudí. Sin embargo, la AS Roma ha aparecido como candidata para hacerse con los servicios del atacante, según informa David Ornstein para The Athletic.

Además, los de la capital italiana se habrían posicionado como la mejor oferta recibida por parte de los ingleses, liderando la puja por Bailey. Si se acaba por cerrar el movimiento, el futbolista se convertiría en el séptimo fichaje de verano de la Roma y el segundo que llega procedente de la Premier League, ya que el delantero del Brighton & Hove Albion, Evan Ferguson, se ha unido cedido.

Buen comienzo

El de Kingston llegó a Villa Park en 2021, cuando pagaron 32 millones de euros al Bayer Leverkusen. En su primera temporada, Bailey no logró hacerse con un puesto en el once de forma clara, pero los dos siguientes cursos fueron diferentes. Con 33 y 35 encuentros de Premier League entre la 22/23 y la 23/24, el extremo se ganó la confianza de Unai Emery a base de goles y asistencias, con 14 tantos y 13 asistencias sumando ambas campañas.

Leon Bailey / Aston Villa

Pérdida de minutos

Una pequeña lesión le mantuvo apartado al comienzo de la pasada temporada, y desde ese momento nunca volvió a ser tan importante en la rotación. Sumado a tres contratiempos físicos más, Bailey disputó 24 partidos en la liga, pero solamente fue titular en 14 de ellos. Con un gol y dos asistencias en Premier, la dirección deportiva ya no lo considera imprescindible, de forma que su futuro podría pasar por el Estadio Olímpico de Roma.