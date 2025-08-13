El Bournemouth ficha al sustituto de Huijsen

El Bournemouth ha visto cómo se han marchado tres piezas clave de la defensa durante el mercado de traspasos. Tras la buena temporada de los de Iraola, equipo que suele apostar por el talento joven, sus zagueros estaban realmente cotizados y han llamado la atención de grandes clubes. El Liverpool puso 46,9 millones de euros para hacerse con Milos Kerkez y, de esta forma, rejuvenecer la posición de lateral izquierdo y encontrarle un sustituto a Robertson.

Junto al húngaro, el otro futbolista que abandonó la disciplina del Bournemouth durante los primeros compases de mercado fue Dean Huijsen. El central español se ha convertido en un fijo en la selección de Luis de la Fuente, llevando al Real Madrid a desembolsar 62 'kilos' por el jugador. Además, su compañero en el centro de la zaga, Ilya Zabarnyi ha firmado en los últimos días con el Paris Saint-Germain a cambio de 63 millones.

Faltan refuerzos

A pesar de la salida de tres titulares, la entidad 'cherry' no se había movido demasiado en el mercado todavía. El recambio de Kerkez en el flanco izquierdo llegó pronto, Adrien Truffert, pero, a escasos días de comenzar una nueva Premier League, Iraola no cuenta con refuerzos de garantías para los dos centrales. Uno de los dos defensas necesarios ya ha llegado, Bafode Diakité, a cambio de 35 millones de euros procedente del Lille, pero sin entrenar prácticamente con el grupo, se antoja complicado que pueda ser titular el próximo viernes frente al Liverpool.

Dean Huijsen junto a Florentino Pérez, en su presentación con el Real Madrid / Real Madrid

Diakité aterriza en Inglaterra tras disputar 31 encuentros en la Ligue 1 durante la pasada campaña. Fue un asiduo en el once del equipo francés, el cual finalizó en el quinto lugar en la competición liguera. Además, se trata de un central con buenas cifras de goles pese a su posición, pues anotó cuatro goles y repartió una asistencia con su club durante el último curso.