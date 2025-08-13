El City retiene a Rico Lewis

El Manchester City ha rechazado una oferta del Nottingham Forest por Rico Lewis valorada en 25 millones de euros más 5 millones en variables, según Foot Mercato. El conjunto dirigido por Nuno Espírito Santo busca reforzar el lateral derecho y había fijado su atención en el joven jugador ‘citizen’.

Rico Lewis con el título de la Premier League / @ManCity

A pesar de que el Forest ha conseguido retener este verano a Ola Aina, pretende sumar competencia en esa posición y considera a Lewis como una incorporación prioritaria. El futbolista de 20 años disputó 44 partidos la pasada temporada con el City, anotando dos goles y repartiendo cinco asistencias. Aunque su rendimiento no ha sido regular, Pep Guardiola lo ha descrito como “un gran talento” y “uno de los mejores” que ha entrenado.

El interés del Forest se ve reforzado por su participación en la próxima Europa League, después de que el Crystal Palace haya sido relegado a la Conference League. La posibilidad de tener más minutos podría ser un aliciente para Lewis, especialmente con el interés del City por hacerse con Tino Livramento desde el Newcastle United.

El Forest también ha intensificado las negociaciones para incorporar a James McAtee, otro jugador del City. El centrocampista puede actuar como interior o mediapunta y llegaría para cubrir las bajas de Danilo, traspasado a Botafogo, y Lewis O’Brien, fichado por el Wrexham.

Interés en un exjugador del Valencia CF

Además, el club inglés ha mantenido conversaciones con el AC Milan por el estadounidense y exfutbolista del Valencia CF, Yunus Musah y ha explorado la posibilidad de fichar a Douglas Luiz desde la Juventus. Reforzar el centro del campo sigue siendo una prioridad para el equipo antes del inicio de la nueva temporada en la que disputarán competiciones europeas