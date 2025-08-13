Sin dudas sobre su futuro: 'Cuti' Romero, capitán del Tottenham

En la demarcación de defensa central, varios han sido los nombres que han capitalizado las portadas durante este verano. Fichajes como el de Dean Huijsen por el Real Madrid o Ilya Zabarnyi por el Paris Saint-Germain han sido algunos de los más costosos, pero otro defensor parecía llamado a unirse a esta lista. El futuro del 'Cuti' Romero tras terminar su temporada en el Tottenham Hotspur estaba en el aire, pero parece que las dudas se han despejado de manera definitiva.

Y es que los Spurs, con los que tiene contrato hasta 2027, han anunciado esta mañana que el argentino será el capitán del primer equipo, puesto que dejó vacante Heung-min Son con su marcha a Los Ángeles FC. De esta forma, el campeón del mundo en 2022 continuará siendo el líder de la zaga de Thomas Frank, nuevo entrenador de los ingleses, que es quien habría otorgado el brazalete al ex de la Atalanta. "Lidera con su comportamiento en el campo, impulsando al equipo hacia adelante en todos los sentidos, y fuera del campo siempre está impulsando al equipo", explica el danés en el comunicado oficial del club.

El interés del Atlético

Desde principio del verano, Romero fue el favorito del Atlético de Madrid en su voluntad de incorporar un central de talla mundial. Sin embargo, las pretensiones del Tottenham y las siempre difíciles negociaciones con Daniel Levy hicieron que los rojiblancos se despidieran de su sueño. En vez de pagar los 70 millones de euros que pedían desde Inglaterra, los colchoneros fueron a por una opción 'low-cost' con el fichaje de Dávid Hancko, que no superó los 30 millones.

El Cuti posa con su brazalete / Tottenham Hotspur

El mensaje del futbolista

Por su parte, el internacional con Argentina ha querido mandar un mensaje a la afición para expresar su felicidad luego de su nombramiento:

Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es realmente especial para mí.

Convertirme en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble.

Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y lo logré.

Ahora, un nuevo viaje nos espera. Nos espera una hermosa temporada, y juntos trabajaremos para revivir la alegría de ese día inolvidable, el 21 de mayo de 2025.

Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcamos unidos. Habrá altibajos, pero juntos, nada es imposible.

¡Vamos, Spurs!