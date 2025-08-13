El futuro de Fábio Silva, en el aire

El futuro de Fábio Silva parece estar alejado del Wolverhampton. Y es que, a pesar de haber regresado de su cesión en la UD Las Palmas y tener contrato hasta 2026 con los 'Lobos', el nombre del portugués lleva sonando todo el verano como candidato para varios equipos. Ahora, el último conjunto que se habría unido a la pelea por hacerse con el delantero habría sido la AS Roma, según informa el periodista especializado en el mercado de fichajes Sacha Tavolieri.

La decisión del jugador

De momento, los italianos habrían ofrecido un contrato de 5 años al internacional portugués, y el mismo periodista asegura que la preferencia de Silva sería la de jugar en Italia. Preferencia porque, además de la opción romana, el futbolista de 23 años tendría como pretendientes a dos importantes clubes alemanes. El primero sería el Borussia Dortmund, que está buscando refuerzos que le permitan mejorar la cuarta posición obtenida en la pasada Bundesliga, y el otro sería el RB Leipzig. Sin embargo, la propuesta de los segundos habría sido rechazada por el jugador, quienes habrían decidido firmar a Rómulo como sustituto de Sesko.

Fabio Silva of UD Las Palmas celebrates a goal / AFP7 vía Europa Press

Buen rendimiento en España

Durante el curso anterior, el que fuera jugador de FC Porto o PSV, entre otros, formó parte de la plantilla de la UD Las Palmas en calidad de cedido. A pesar de que en lo colectivo el resultado final no fue el esperado, la cesión en LaLiga EA Sports fue todo un éxito en lo individual. Con 10 tantos y 3 asistencias en 25 encuentros, Fábio Silva fue uno de los jugadores destacados de la competición, y se revalorizó tras varios préstamos en Rangers o Anderlecht en los que no había logrado encontrar su mejor versión.

Gracias a ello, parece que el portugués podrá disputar competición europea en esta nueva campaña, a la espera de ver si será en Roma o en Dortmund. Los italianos ya han reforzado su ataque con otras piezas como Evan Ferguson, pero no se bajan de una carrera en la que aún no hay un vencedor.