Los cinco fichajes más caros de La Liga, tres del Real Madrid

Los equipos que no han tenido una gran temporada son los que más acostumbran a gastar en el siguiente mercado, es el caso del Atlético y el Real Madrid. Ambos clubes tienen tres y dos jugadores respectivamente, en los fichajes más caros de esta temporada en La Liga.

1- Dean Huijsen (62,5 millones de euros)

El joven central ha sido el fichaje más caro de este mercado en La Liga. Su explosión en el Bournemouth y el gran nivel demostrado en la selección española despertó el interés del Real Madrid, que no dudo en incorporarlo a sus filas. Huijsen ya cuenta con la plena confianza de Xabi Alonso y a sus 20 años de edad tiene toda su carrera por delante en el conjunto blanco.

Dean Huijsen, jugador del Real Madrid / EFE

2- Álvaro Carreras (50 millones de euros)

Carreras sale de la cantera del Real Madrid, pero en juveniles abandona el club para firmar por el Manchester United. En Old Trafford no triunfa y es en el Benfica donde empieza a jugar a gran nivel. Aunque todavía no ha demostrado continuidad en la elite, los merengues han apostado por su fichaje, ante la ausencia de un lateral izquierdo que mantenga el nivel competitivo de las demás posiciones.

3- Franco Mastantuono (45 millones de euros)

El atacante de 17 años llega como promesa del fútbol argentino. A pesar de su temprana edad, ya era la estrella del River Plate y aunque arriesgado, Mastantuono era un fichaje que el Real Madrid no podía escapar. Se ha convertido en la venta más cara de la historia del conjunto argentino.

Franco Mastantuono en River Plate / Real Madrid

4- Álex Baena (42 millones de euros)

El ex del Villarreal es el primer jugador del Atlético de Madrid que entra en esta lista. Baena ha sido uno de los mejores jugadores del submarino amarillo las últimas temporadas y su salida al conjunto rojiblanco era un salto esperado en su carrera. En principio es una apuesta sobre seguro, ya que el extremo izquierdo ha participado en 17 goles la pasada campaña.

5- Dávid Hancko (26 millones de euros)

El defensa esloveno es el nombre menos conocido en esta lista. El ex del Feyenoord llega al Atlético de Madrid tras tres temporadas siendo uno de los mejores centrales de la Eredivise. El Cholo buscaba un jugador contrastado en la elite y lo ha encontrado en el jugador de 27 años.

Dávid Hancko, nuevo jugador del Atlético de Madrid / EFE

A estos jugadores le siguen Joan García por el FC Barcelona (25 millones) y Cardoso (24 millones) , Raspadori (22 millones), Almada (21 millones) y Ruggeri (17 millones) por el Atlético de Madrid.