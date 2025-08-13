El Fulham dispuesto a firmar un fichaje record

El Fulham se encuentra negociando con el Shakthar Donetsk para firmar al extremo brasileño, Kevin. La cifra final, que aun esta siendo ajustada, podría llegar a los 50 millones de euros. De esta manera, se convertiría en el fichaje más caro de la historia del club solo por detrás de los 32 millones que pagaron por Emile Smith Rowe la temporada pasada.

Marco Silva, técnico portugués del Fulham, habría pedido dos extremos además de la renovación de contrato del canterano del Arsenal, Reiss Nelson. Cabe recordar que Willian ha abandonado el club este verano, por segunda vez. El atacante brasileño de 37 años, ex de Chelsea y Arsenal, regresó a Craven Cottage el pasado invierno tras su paso por Olympiacos.

Los brasileoños en el Shakhtar

Kevin en un partido con el Shakhtar Donetsk / @FCShakhtar

Fred (59M), Alex Teixeira (50M), Willian (35M), Douglas Costa (30) y, ahora, Kevin son unos de los tantos futbolistas que pasando por el Shakthar Donetsk han acabado en grandes equipos del fútbol europeo. El pretendido por el Fulham llegó desde Palmeiras a cambio de 12 millones de euros en 2023. Tras dos campañas en el fútbol ucraniano, 16 goles y 10 asistencias en 55 partidos disputados, dejará un beneficio de unos 40 millones de euros en las arcas del club de Donetsk.