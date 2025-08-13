Giovanni Leoni al Liverpool

El Liverpool es el equipo que más ha gastado este mercado de fichajes, pero todavía necesitan incorporar a dos defensas para completar la plantilla. El futbolista, que más cercano está de Anfield, es Giovvani Leoni, actual jugador del Parma. Los

{"anchor-link":"true"}

ya ha llegado a un acuerdo con el jugador y esperan cerrar el traspaso con el conjunto italiano por 35 millones de euros.

Defensa del Liverpool

El Liverpool cuenta con cuatro defensas centrales, aunque solo dos de ellos tienen la confianza plena de Arne Slot. Van Dijk es el líder de la zaga, el capitán es titular indiscutible y si las lesiones se lo permiten, jugará todos los partidos del conjunto red. Konate es la pareja habitual del neerlandés, aunque su negativa a renovar y su finalización de contrato la temporada que viene, pone en duda la confianza del club en él.

Joe Gomez es la tercera opción del técnico. Es el jugador que más tiempo lleva en el equipo y siempre ha sido un sustituto de garantía, pero Slot no ve en él el potencial de cubrir una posible baja de alguno de los titulares. Por último está Rhys Williams, canterano que lleva cinco cesiones y no entra en los planes a futuro del club.

Al solo contar con dos jugadores clave en la única posición que el equipo tiene que reforzar, el Liverpool está en busca activa de centrales. Giovanni Leoni y Marc Guéhi son los dos máximos candidatos a vestir de rojo la próxima temporada.

Giovanni Leoni, jugador del Parma / Parma Calcio

¿Cómo juega Giovanni Leoni?

El defensa italiano es uno de los jugadores con mayor proyección de la Serie A. El actual defensa del Parma ha logrado hacerse con la titularidad del equipo con solo 18 años. Aunque tiene mucho potencial, todavía tiene que demostrar continuidad al máximo nivel. Giovanni Leoni ha jugado 17 partidos en su primera temporada en el equipo. Aunque de primeras era suplente, fue ganándose la confianza del entrenador hasta ser titular en las últimas jornadas ligueras.

El defensa ha dado saltos agigantados en sus primeros años como profesional. Empezó en el Monza de la Liga Primavera y después de media temporada se incorporó a la Sampdoria de la Serie B. Al acabar esa temporada firmó por el Parma, donde tras a penas jugar un año va a dar el salto al campeón de la Premier League.