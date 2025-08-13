El AC Milan anuncia su sexto fichaje

El AC Milan está siendo uno de los equipos más activos de todo el fútbol europeo en el mercado estival. Con hasta cinco nuevos fichajes que ya se habían incorporado a la plantilla dirigida por Massimiliano Allegri, hoy se ha anunciado la llegada del sexto. Se trata de Koni De Winter, central belga por el que los rossoneri han pagado 20 millones de euros a otro conjunto de la liga italiana, el Genoa. El club lo ha hecho oficial esta tarde en sus redes sociales.

Experiencia en Serie A

El internacional con Bélgica se mudó a Italia muy joven, cuando recaló en el equipo sub-17 de la Juventus en el año 2018. De Winter pasó varios años en las categorías inferiores del equipo turinés, estuvo cedido en el Empoli primero, y después en un Genoa que lo acabaría fichando en 2024 por 11 millones. Durante la última campaña, el defensor disputó 25 encuentros de Serie A, 23 de ellos como titular, y se destacó por su polivalencia para ocupar los puestos de central y lateral derecho.

El mercado del Milan

La operación para hacerse con sus servicios se ha cerrado en una cifra que no supera los 20 millones de euros. Y es que, ante la falta de poder para acometer una gran compra, la dirección deportiva buscaba un perfil más asequible para la zaga. Sin embargo, aunque la cantidad de fichajes pueda parecer alta, lo cierto es que la inversión no lo es tanto. 101 millones de euros gastados que, si se cuentan los ingresos por ventas, dejan al club en un balance positivo de 43'8 millones.

Luka MOdric en su presentación con el AC Milan / AC Milan

En el apartado de bajas, la más destacada llega en el centro del campo. Tijjani Reijnders cambió San Siro por el Etihad Stadium en un movimiento que se cerró en 55 millones, dejando un hueco que ocuparía un jugador libre. Luka Modric, que abandonó el Real Madrid tras su exitosa etapa de blanco, firmó por el AC Milan como uno de los refuerzos estrella de la Serie A. Otras operaciones importantes han sido el fichaje de Ardon Jashari por 36 millones desde el Club Brujas, o la venta de Theo Hernández por 25 millones al Al-Hilal.