El París FC quiere a Kevin Trapp

Las porterías de los equipos de París se encuentran en continuo movimiento en los últimos días. Desde la llegada de Lucas Chevalier al PSG desde el LOSC Lille y la más que posible o, incluso, inminente salida de Gianluigi Donnarumma del Parc des Princes, ahora le tocaría el turno al equipo vecino. El París FC buscaría reforzar la posición bajo palos con la llegada de un portero experimentado.

Gianluigi Donnarumma, durante las semifinales del Mundial de Clubes contra el Real Madrid. / DPA vÃ­a Europa Press

Según Le Parisien, el club parisino estaría muy cerca de cerrar la operación con el portero alemán, Kevin Trapp. El futbolista germano y exjugador del PSG, finaliza su contrato con el Eintracht Frankfurt esta temporada. Ahora, el París FC ve al guardameta como una oportunidad de mercado.

De regreso a París

Kevin Trapp durante un partido con el PSG / @PSG

Kevin Trapp aterrizó en el Parque de los Príncipes en 2015. Llegó desde el Eintracht Frankfurt a cambio de casi 10 millones de euros. Tras tres temporadas en la capital francesa, disputó 91 partidos con los parisinos. Recibió 61 goles en contra y dejó la portería a cero en 48 ocasiones. De hecho, fue el portero titular en la famosa remontada del FC Barcelona en Champions League en la temporada 2016/2017. Los de Unai Emery llegaban al Camp Nou con un resultado a favor de 4 a 0. El partido de vuelta finalizó con un 6 a 1 para los culers que les permitía avanzar de ronda.

Leyenda en Frankfurt

Kevin Trapp en un calentamiento con el Eintracht Frankfurt / @Eintracht

El Eintracht Frankfurt firmó a Kevin Trapp en 2012 por un millón y medio de euros. Tras tres temporadas en el equipo se marchó al PSG como uno de los mejores porteros del país teutón. En 2018 regresó a Frankfurt como cedido desde el club parisino. Un año más tarde se cerró el fichaje por 7 millones de euros. En su regreso, ha sido clave en la portería del equipo alemán hasta el momento. En total, ocho temporadas con el equipo alemán en los que ha disputado 383 partidos. De esta manera, se ha convertido en el undécimo futbolista con más apariciones con "las águilas".