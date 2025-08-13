Canales, a un paso del Racing de Santander

El Athletic Club tiene un serio problema en defensa debido a la mala planificación de la dirección deportiva. Además de contar con tres centrales en la primera plantilla, está por ver el estado físico de Paredes y la duración de la sanción para Yeray por dopaje. Por otro lado, la duración de la lesión de Sancet, unido a otras bajas, condiciona algunos otros movimientos. Eso ha frenado algunos movimientos en las últimas semanas y aquí es donde pueden surgir otras opciones.

Uno de estos es Peio Canales. El centrocampista iba a salir cedido al Andorra, aunque otros clubes de la división de plata llevaban tiempo pujando por sus servicios. En este sentido, el Racing de Santander ha entrado con fuerza para tratar de forzar el cambio de rumbo y que el talentoso canterano llegue a El Sardinero.

Un Canales de vuelta a Santander

Está claro que el sueño de la afición del Racing pasa por que el club logre fichar a Sergio Canales, uno de los mejores canteranos que han salido, pero por ahora tendrán que conformarse con otro Canales: Peio. Sin duda, la del vasco se trataría de un refuerzo que mejoraría las prestaciones de un equipo que aspira a luchar por el ascenso.