Rômulo, el sustituto de Sesko

Este mercado estival de 2025 se recordará, entre otras cosas, por los grandes movimientos en la posición más cotizada en el fútbol actual: el delantero. Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Osimhen, Mbeumo, Gyökeres e, incluso, Luis Díaz o Matheus Cunha entre muchos otros. Los equipos buscan "goles" y estos no salen especialmente baratos.

Benjamin Sesko en su presentación con el Manchester United / Manchester United

Entre los fichajes de delanteros centros que han conllevado a una retahíla de movimientos se encuentra el esloveno, Benjamin Sesko. Tanto Arsenal, Newcastle o Manchester United parecían sus posibles destinos y, finalmente, fue Old Trafford quien disfrutará de los goles del ariete. Eso sí, los de Leipzig ya han hecho los deberes y se han reforzado con un reemplazo en la posición.

Según Fabrizio Romano, el RB Leipzig ha cerrado la operación para el fichaje de Rômulo desde el Goztepe turco. Las cifras rondarían los 20 millones de euros fijos más 5 millones en variables. El contrato del brasileño incluiría una cláusula de rescisión. "El Leipzig conseguiría el reemplazo de Sesko que siempre habían querido".

Quién es Rômulo?

Rômulo José Cardoso da Cruz empezó su carrera en Atlético Parananense en 2022. El delantero de Marialva consiguó 10 goles y 5 partidos en 81 partidos disputados en sus dos temporadas en la Serie A brasileña. En la temporada 23/24 se marchó cedido al Goztepe para acabar recalando en el equipo, como fichaje definitivo, un año más tarde. El traspaso se cerró en los 3,5 millones de euros. Tras dos campañas en Turquía, una en segunda división y, la última, en la Süper Lig, máxima categoría del fútbol otomano, ha alcanzado los 22 tantos en 43 partidos. Además, ha repartido 13 asistencias desde su llegada.