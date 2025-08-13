¡Sorpresa! Cambio importante de cara al futuro de Take Kubo en la Real Sociedad

La Real Sociedad está viviendo un cambio de ciclo completo en las últimas dos temporadas. Entre el curso pasado y este se ha dado la salida de pesos pesados del equipo como; Mikel Merino, Martín Zubimendi y Robin Le Normand. Al final de esta temporada se ha confirmado la marcha de Imanol Alguacil como entrenador txuri urdin. Un anticipo del nuevo rumbo que ha tomado el club.

La salida de Alguacil, líder de una de las mejores Real Sociedad de las últimas décadas, se ha precipitado después de una temporada por debajo de las expectativas. Sin opciones en la Copa del Rey ni en la Europa League demasiado pronto, el equipo donostiarra terminó la temporada en Liga en mitad de tabla y sin poder regresar a las competiciones europeas para la 25-26. Un balance que hicieron que el propio Alguacil se apartara del equipo porque “ya no gana”.

imanol Alguacil / SD

La salida de Alguacil es solo el principio a un cambio de guardia del que puede salvarse únicamente con Mikel Oyarzabal y Álex Remiro, que ahora mismo son santo y seña de la Real Sociedad. Los campeones de Europa están llamados a liderar un equipo joven y renovado con nombres como; Pablo Marín, Barrenetxea, Aramburu, Jon Martín y Turrientes, entre otros. A los que hay que añadirles apuestas como; Sucic, Sergio Gómez o Zakharyan.

Dicho lo cual la puerta estaría abierta a piezas con valor de mercado y apetecibles como Brais Méndez, pero sobre todo, Take Kubo. Precisamente la situación del japonés es la que más expectación despierta, ya que el aficionado de la Real Sociedad ya está acostumbrado a que Zubimendi esté constantemente en las listas de rumores cada ventana de fichajes.

Así pues tal y como ha informado a Fabrizio Romano, Kubo ha tomado una decisión importante con su entorno. El nipón ha cambiado de agencia de representación recientemente, un cambio que puede significar su salida de la Real Sociedad este mismo verano.

Aunque ahora mismo la intención de Kubo es continuar en la Real Sociedad, este cambio de representantes puede mover nuevos intereses y es que el nipón tampoco cierra la puerta completamente.

Dicho lo cual Kubo cuenta con valor de mercado de 40 millones de euros según Transfermarkt y su cláusula de rescisión según la prensa vasca es de 60 millones de euros. El nipón ha participado esta temporada en 52 partidos anotando siete goles y repartiendo seis asistencias.