El Sporting anuncia a Mamadou Loum

El Real Sporting de Gijón continúa reforzando su plantilla para afrontar la temporada 2025/26 en LaLiga Hypermotion y ha anunciado la incorporación de Mamadou Loum, centrocampista senegalés procedente del FC Arouca portugués. El jugador, que ya ha superado el reconocimiento médico, firma contrato hasta 2027 y se convierte en la octava incorporación del conjunto rojiblanco en este mercado estival.

Loum, nacido en Dakar el 30 de diciembre de 1996, se formó en su país natal antes de trasladarse a Portugal, donde defendió los colores del SC Braga B, Moreirense FC y FC Porto, club con el que llegó a debutar en la Primeira Liga. En la temporada 2021/22 tuvo su primera experiencia en el fútbol español al jugar cedido en el Deportivo Alavés en Primera División.

Loum celebra el gol que inauguró el marcador contra el Valencia CF / L. Rico

Tras su paso por Vitoria, el centrocampista militó en el Reading FC de la Championship inglesa y en 2023 fichó por el Al-Raed SFC de Arabia Saudí. La última campaña la disputó en el FC Arouca, con el que regresó al fútbol portugués antes de firmar por el Sporting.

Un mercado ambicioso

Con esta incorporación, el Sporting reafirma su apuesta por una plantilla amplia y competitiva. A El Molinón ya han llegado César Gelabert, Dubasin, Pablo Vázquez, Lucas Perrin o Álex Corredera, entre otros. Loum se une a las siete incorporaciones previas en un mercado que evidencia la intención del club de pelear por objetivos ambiciosos esta temporada. El jugador comenzará a entrenar de inmediato con el primer equipo para adaptarse lo antes posible a las exigencias de la Segunda División.

Dubasin, el pingüino extraterrestre celebrando un gol con la afición local / SD

Perfil del jugador

Mamadou Loum destaca por su potencia física, capacidad para recuperar balones y presencia en el juego aéreo, cualidades que le han permitido actuar tanto de pivote defensivo como de interior. Su llegada responde a la intención del cuerpo técnico de reforzar la medular con un perfil de equilibrio y despliegue físico, capaz de aportar solidez en labores defensivas y contribuir en las transiciones ofensivas.