Eberechi Eze quiere jugar en el Tottehnam

El Tottenham ha entrado en Champions League, pero el equipo no ha dejado buenas sensaciones. Han quedado 17º, última posición de salvación, perdiendo 22 partidos ligueros. La pasada campaña lograron arreglar la situación ganando la Europa League frente al Manchester United, pero no se pueden permitir otra temporada igual. Por ello, el club está realizando numerosas incorporaciones para tener un equipo preparado para competir en la Premier League y hacer una buena actuación en Champions League. Eberechi Eze es la siguiente incorporación que quiere Thomas Frank.

El inglés en el máximo referente de "Las Aguilas" y aunque ya cuenta con dos títulos estos últimos meses (FA Cup y Community Shield), quiere dar un salto parecido al que ya hizo Michael Olise, exjugador del Crystal Palace. Varios equipos europeos ya se han interesado por Eze en anteriores mercados, ya que es uno de los mejores jugadores de la Premier League fuera del "Top Six".

Encaje de Eberechi Eze en el Tottenham

Eze suele ocupar la posición de mediocentro ofensivo, aunque con caída hacia la banda izquierda. El sistema favorito de Thomas Frank es el 4-3-3, por lo que el internacional inglés ocupará la posición del centro del campo más adelantada o la banda izquierda, en función de los jugadores de los que disponga el técnico. La baja de larga duración de James Maddison facilita la incorporación al once del jugador del Crystal Palace.

Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace / EFE

Rendimiento

Esta campaña, sus números se han ido a los 14 goles y 11 asistencias en 43 encuentros, firmando su mejor año en cuanto a cifras se refiere. El internacional inglés se ha coronado como máximo asistente y segundo máximo anotador del equipo en Premier League. Además, ha sido clave en la consecución de los dos primeros títulos del Crystal Palace en toda su historia.