Unai Simón 'explota' contra el Villarreal-Barcelona

Si la UEFA y la FIFA no se oponen a la decisión de Villarreal, Barcelona, RFEF y LaLiga, el encuentro entre 'groguets' y blaugranas del próximo diciembre se disputará en Miami. Supondría un hecho histórico, pues sería la primera vez que se juega un partido de competición liguera en un país que no es España. La FIFA aprobó recientemente que un partido de liga se pueda disputar más allá de las fronteras del país, sin embargo, el Real Madrid ha demandado que no se lleve a cabo.

El club blanco ha publicado un comunicado oficial en el que rechaza firmemente la propuesta de disputar el encuentro en el Hard Rock Stadium, alegando que no se cuenta con el consentimiento del resto de clubes y que significaría adulterar la competición. Por su parte, Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, considera que es "una gran idea" y, además, ha confirmado que los abonados que deseen ir al partido podrán ir de forma gratuita. Aquellas personas que no acudan al partido dispondrán de un 20% de descuento en el abono del club.

El presidente del VillarrealCF, Fernando Roig. / ANDREU ESTEBAN / EFE

Las palabras de Unai Simón

No obstante, el Real Madrid no ha sido el único que ha rechazado la propuesta. Unai Simón, portero del Athletic Club, ha sido preguntado en rueda de prensa sobre su opinión del partido entre ambos clubes. El guardameta, por su parte, ha sido claro: "Me parece una falta de respeto a los aficionados", ha sentenciado. El vitoriano piensa que "si no fuese por ellos el fútbol no existiría", por lo que tiene que ser "siempre de los aficionados".

"Aunque se pague el desplazamiento o el alojamiento, hay muchos aficionados que no pueden. Hay personas que vienen con el bastón a San Mamés porque lo tienen cerca de casa. Si les haces ir hasta Miami es una jornada perdida que están dejando de ver y animar a su equipo", ha aseverado el portero.