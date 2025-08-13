Vinicius manda a su representante... ¿a incumplir un pacto con el Real Madrid?

El Real Madrid quiere tener la sartén por el mango de cara a futuras negociaciones. Tratan de hacerlo tanto para atraer jugadores en último año de contrato como para retener a los suyos o entablar negociaciones con terceros. Rara vez le gusta a Florentino llegar con un jugador a su último año de contrato si no tiene ya una edad considerable.

El caso es que Vinicius tiene contrato hasta 2027, por lo que hay margen para todo. El curso pasado no estuvo a la altura de las expectativas que él mismo creó al creerse merecedor de un Balón de Oro. Tanto es así que el pasado mes de abril llegó a un acuerdo con el Real Madrid para renovar su contrato. Era un acuerdo verbal que debía firmarse poco después, pero lo cierto es que tanto el delantero como su agente han ido dando largas a la entidad blanca. Saben que si esperan un año, todo cambiará a su favor.

Según 'El Chiringuito', Tatá Soares, acudió a la ciudad deportiva. Vinicius quiere ser el mejor pagado, por mucho que no se encontrara entre los más destacados del equipo el curso pasado. Desde el Madrid se le habría ofrecido un aumento inferior al deseado. Además, el interés de Arabia en reclutarle como heredero natural para Cristiano Ronaldo, hace que no tenga precisamente los pies en la tierra. Florentino no tiene en mente venderle, pero tampoco dejarle marchar gratis en 2027.

Vinicius, durante el amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol. / ANNA SZILAGYI / EFE

El Madrid, pendiente de Vinicius... y Rodrygo

Con todo esto, en los próximos días habrá otra reunión entre la agencia de representación de Vinicius y la dirección deportiva. Al mercado de fichajes le quedan todavía días por delante, pero una salida trastocaría los planes. En estos momentos se cuenta con la posibilidad de traspasar a Rodrygo y ahí están a la espera clubes como el Manchester City. De no salir ninguno de los brasileños, la presentación del argentino Mastantuono debería ser la última de los de Xabi Alonso este mercado de fichajes.