Vinicius manda a su representante... ¿a incumplir un pacto con el Real Madrid?
El delantero brasileño llegó a un acuerdo con Florentino, pero ahora podría estar interesado en tensar la cuerda
El Real Madrid quiere tener la sartén por el mango de cara a futuras negociaciones. Tratan de hacerlo tanto para atraer jugadores en último año de contrato como para retener a los suyos o entablar negociaciones con terceros. Rara vez le gusta a Florentino llegar con un jugador a su último año de contrato si no tiene ya una edad considerable.
El caso es que Vinicius tiene contrato hasta 2027, por lo que hay margen para todo. El curso pasado no estuvo a la altura de las expectativas que él mismo creó al creerse merecedor de un Balón de Oro. Tanto es así que el pasado mes de abril llegó a un acuerdo con el Real Madrid para renovar su contrato. Era un acuerdo verbal que debía firmarse poco después, pero lo cierto es que tanto el delantero como su agente han ido dando largas a la entidad blanca. Saben que si esperan un año, todo cambiará a su favor.
Según 'El Chiringuito', Tatá Soares, acudió a la ciudad deportiva. Vinicius quiere ser el mejor pagado, por mucho que no se encontrara entre los más destacados del equipo el curso pasado. Desde el Madrid se le habría ofrecido un aumento inferior al deseado. Además, el interés de Arabia en reclutarle como heredero natural para Cristiano Ronaldo, hace que no tenga precisamente los pies en la tierra. Florentino no tiene en mente venderle, pero tampoco dejarle marchar gratis en 2027.
El Madrid, pendiente de Vinicius... y Rodrygo
Con todo esto, en los próximos días habrá otra reunión entre la agencia de representación de Vinicius y la dirección deportiva. Al mercado de fichajes le quedan todavía días por delante, pero una salida trastocaría los planes. En estos momentos se cuenta con la posibilidad de traspasar a Rodrygo y ahí están a la espera clubes como el Manchester City. De no salir ninguno de los brasileños, la presentación del argentino Mastantuono debería ser la última de los de Xabi Alonso este mercado de fichajes.
- Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy: Suenan nuevos jugadores
- David Carmo, opción para la defensa del Valencia CF
- El Valencia CF contacta con el Almería por Luis Maximiano
- La 'Operación Salida', clave para los fichajes
- Buenas noticias con Santamaría y Danjuma
- La rueda de prensa de Ron Gourlay
- Hugo Duro, duda para el estreno de Liga
- El gran objetivo de Carlos Corberán con Arnaut Danjuma