El 'ofertón' del Bayern de Múnich por Nick Woltemade

El Bayern de Múnich sigue insistiendo en el fichaje de un futbolista que está llamado a ser el futuro de la ofensiva alemana. Se trata de Nick Woltemade, delantero centro del Stuttgart, objetivo número uno de la dirección deportiva muniquesa para este mercado de verano. Las negociaciones están abiertas desde hace semanas, y tras varias ofertas rechazadas, la última propuesta ha llegado hoy: 60 millones de euros, bonus y porcentaje de futura venta. Sin embargo, según informa Florian Plettenberg para SkySport, la respuesta de 'Los Rojos' habría sido la misma.

Mientras que el Bayern sigue intentando lograr su incorporación, la postura del Stuttgart, equipo con el que el ariete alemán tiene contrato hasta 2028, es muy clara. Sus pretensiones están por arriba de los 60 millones que ofertan desde Múnich, y no venderán a su joven estrella a cualquier precio. Es más, el mismo periodista asegura que el mensaje que le habrían mandado hoy mismo a los campeones de la Bundesliga es directo: 75 millones de euros o no hay trato. De momento, los del Allianz Arena no están dispuestos a llegar a ese precio.

Enfado del agente

El agente del futbolista, Danny Bachmann, ha hecho unas declaraciones para el medio de comunicación aleman DPA luego de que la oferta del Bayern fuera rechazada, y ha mostrado su descontento con el Stuttgart por no dejar marchar a su representado: "La respuesta del consejo de administración –exigiendo una suma poco realista de 75 millones de euros por un jugador que llegó como transferencia libre pero con una clasificación salarial baja– no solo carece de fundamento, especialmente para una transferencia nacional, sino que también está en clara contradicción con los acuerdos anteriores".

Gol de cabeza de Nick Woltemade contra Francia Sub-21 / EFE

Valor del delantero

Woltemade fue una de las sensaciones de la Bundesliga en la temporada 24/25. Jugando poco más de la mitad de los minutos disponibles, anotó 12 goles y repartió 2 asistencias en 28 partidos, según la página web Transfermarkt. Además, su participación en el Europeo sub-21 de este verano le sumó más valor a su salida, coronándose como máximo goleador y asistente, con 6 tantos y 3 pases de gol, y postulándose como una de las referencias de cara al futuro. Por estas razones, el Stuttgart sabe que tiene que obtener el máximo dinero posible para dejarle marchar.