El futuro de Take Kubo...¿en el Metropolitano?

El Atlético de Madrid sigue buscando un futbolista de banda derecha que pueda reforzar la única posición en la que no cuenta con dos jugadores. Y es que, con Giuliano Simeone siendo titular casi sin competencia, varios nombres están sonando para poner la guinda al mercado rojiblanco. El último de ellos es uno muy conocido entre los aficionados al fútbol español, ya que se trata de Takefusa Kubo. El futuro del extremo en la Real Sociedad no está asegurado, y su cambio de agentes durante este verano hace pensar que podría cambiar de aires definitivamente.

Antes de entrar, dejen salir

Sin embargo, según ha informado Marca, la incorporación del nipón depende de una salida en las filas colchoneras. Entre los futbolistas que más papeletas tienen para abandonar el Metropolitano este mes están Conor Gallagher y Nahuel Molina, con la Premier League y la Serie A atentas a su situación. De momento, el nombre de Kubo sigue en la lista de candidatos de los de la capital, pero habrá que esperar algún movimiento para que comience la negociación.

Nico González / Juventus FC

Lista de candidatos

Además, en esa lista hay otros nombres que acompañan al internacional con Japón. De hecho, el Atlético de Madrid ya estaría en conversaciones con la Juventus de Turín para analizar la posibilidad de un intercambio de piezas en una operación que incluiría a Nahuel Molina y a Nico González, aunque no hay nada cerrado todavía. Desde el diario español comentan una tercera opción que barajan los rojiblancos, que sería otro jugador asiático. Kang-in Lee, canterano del Valencia CF y ahora jugador del PSG, es considerado un perfil que encajaría en la plantilla de Simeone, pero su elevado precio le coloca en la última posición en la lista de prioridades.

De momento, lo que es seguro es que ninguno podrá estar presente en la primera jornada de LaLiga EA Sports que enfrentará al Atlético contra el Espanyol. Los colchoneros visitan el RCD Stadium el domingo 17 de agosto y, si no hay sorpresas, el carril derecho del ataque seguirá siendo de Giuliano Simeone.