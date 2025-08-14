El Inter de Milán se suma a la puja por Loïc Badé

El verano del Sevilla FC no está siendo fácil en términos de mercado. Sin embargo, uno de los futbolistas con el que esperan sacar dinero para, entre otras cosas, poder inscribir a varios futbolistas en LaLiga no es otro que Loïc Badé. El club hispalense lleva varias semanas negociando con distintos equipos, y aunque llegó a un acuerdo con el Bournemouth para vender al jugador por 30 millones, el francés no quiso fichar por el equipo de la Premier. Ahora, el último pretendiente que se habría sumado a la puja por el defensor sería el Inter de Milán, finalista de la pasada edición de la UEFA Champions League, según informa Sacha Tavolieri para SkySports.

El rival a batir

En esta operación, el competidor más fuerte al que tendrán que vencer los nerazurri para hacerse con Badé es el Bayer Leverkusen. Los alemanes cuentan con una gran cantidad de dinero debido a las ventas que han realizado en este mercado, y ven al futbolista del Sevilla como una buena opción de presente y futuro para la zaga de Erik ten Hag. Con las negociaciones ya en marcha, el club de la Bundesliga confía en acercar posturas con los españoles y cerrar el trato.

Por esta razón, la dirección deportiva italiana, liderada por Piero Ausilio, ha solicitado a Badé y a su entorno que posterguen la decisión de unirse a otro equipo tanto como sea posible para tener una oportunidad. Desde Alemania, el Borussia Dortmund también habría demostrado interés en el futbolista del Ramón Sánchez Pizjuán, sin embargo, el periodista belga explica que la prioridad del francés sería vestir la camiseta del Inter.

Loic Bade, en el duelo contra Las Palmas. / SD

La zaga del Sevilla

En la demarcación de defensa central, si se consumara la salida del jugador de 25 años, se quedarían solamente cinco efectivos para el conjunto dirigido de Matías Almeyda, contando al futbolista del filial Ramón Martínez. Marcão, Nianzou y Kike Salas se disputarían las plazas del once, junto a un Nemanja Gudelj al que le hemos visto actuar como central en más de una ocasión. De momento, el que más regularidad está teniendo en la pretemporada es Salas, que apunta a ser titular en el debut en LaLiga.