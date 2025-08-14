Manchester United, 140 millones por un jugador

El Manchester United quiere volver a ser uno de los grandes de Europa y para ello contempla romper el récord del fichaje más caro de la historia de la Premier League. Según informa Miguel Delaney, el Brighton quiere alrededor de 140 millones de euros por Carlos Baleba. Por ahora, los Red Devils consideran la opción de pagar 90 millones fijos más variables que se acercan a la cantidad que piden "Las Gaviotas".

Necesidad del Manchester United

El conjunto de Old Trafford ya ha reforzado por completo su ataque con las incorporaciones de Mbeumo, Sesko y Cunha, ahora es el turno del centro del campo. En la posición de Carlos Baleba, pivote, cuentan con Casemiro y Ugarte. El brasileño, a sus 33 años de edad, no ha rendido al nivel que se esperaba y su participación en el equipo cada vez va a menos. El uruguayo tampoco ha cumplido con las expectativas, ha sido un habitual en los once de Amorin, más por necesidad que por rendimiento. Ante la ausencia de un soporte que acompañe a Mainoo y Bruno Fernandes, Carlos Baleba es el jugador ideal para ocupar esa posición.

Baleba y Mitoma en el Brighton / Brighton

Brighton equipo vendedor

El equipo inglés ya ha conseguido la fama de equipo vendedor, fichan jugadores baratos y a las pocas temporadas los traspasan multiplicando sus ingresos. Su mejor negocio es Moises Caicedo, el ecuatoriano llego al Brighton en 2021 por 4 millones de euros y dos años después fue vendido por 116 millones. Marc Cucurella llegó al equipo por 18 millones y tras una buena temporada fue traspasado por 65 millones. João Pedro es otro caso similar, firmó por 32 millones para posteriormente salir por 64 millones. Mac Allister o Ben White son otros grandes negocios del club en los últimos años.

Rendimiento de Carlos Baleba

La pasada temporada fue la primera del mediocentro camerunés como titular indiscutible en su carrera profesional. Baleba debutó en el Lille donde apenas jugó 500 minutos y fue traspasado a la Premier League. En el Brighton lleva dos temporadas, en su primera campaña fue contando con participación progresiva en su adaptación a la liga inglesa y esta última sí que ha sido indiscutible en el esquema de Fabian Hurzeler.