El Atlético de Madrid piensa en Nico González para rematar su mercado

El Atlético de Madrid quiere poner el broche final a su mercado de traspasos. De momento, Diego Pablo Simeone ya tiene entre sus filas a nueve futbolistas que han llegado al club este verano, y parece que llegará alguno más. El nombre de Nico González estaría sobre la mesa de las oficinas del Metropolitano, y el argentino podría ser uno de los candidatos que barajan los rojiblancos como refuerzo para su banda derecha, según informa Matteo Moretto. Es más, las conversaciones con la Juventus de Turín ya habrían comenzado.

Posible trueque

Durante esta ventana, los italianos habían sonado como posible destino de un jugador colchonero que no está atravesando su mejor momento en la capital española. Se trata de Nahuel Molina, lateral derecho campeón del mundo con Argentina que, a pesar de haber tenido momentos de gran rendimiento, no ha podido encontrar la regularidad que se le presuponía tras su fichaje. Desde el país natal de ambos, el periodista especializado en el mercado Germán García Grova asegura que los turineses querrían hacerse con Molina, pero al no llegar al precio que pide el Atlético, habrían sugerido una operación que incluya al defensor y a Nico González.

Nico González / ACF Fiorentina

Después de una muy buena temporada con la Fiorentina en la que marcó hasta 12 goles en Serie A, la 'Vecchia Signora' firmaba al internacional argentino en 2024, mediante una cesión con obligación de compra. En total, los juventinos pagaron algo más de 35 millones de euros por un Nico que no ha terminado de encontrar su sitio. Con 26 partidos en liga, 23 de ellos como titular, el extremo derecho anotó 3 goles y repartió 2 asistencias en la pasada liga italiana, cifras muy por debajo de las que venía registrando como jugador 'viola'.

El mercado rojiblanco

En las posiciones de ataque que podría ocupar Nico, varios son los fichajes que han llegado para dar variantes a Simeone en la campaña que empieza. El último ha sido Giacomo Raspadori, que también llega desde Italia como campeón del Scudetto con el Napoli. Sin embargo, si se acaba por cerrar la incorporación del futbolista de la Juventus, lo normal es que su competidor por un puesto en el once sea Giuliano Simeone, quien ha sido compañero suyo en la selección dirigida por Lionel Scaloni.