Marash Kumbulla destino al Mallorca

El RCD Mallorca tiene el foco puesto en la incorporación de un central y parece que ya han decidido el jugador. La directiva mallorquinista quiere incorporar a Marash Kumbulla, defensa de la AS Roma de 25 años. El albanés ya ha dado el visto bueno a la operación, solo falta que ambos clubes lleguen a un acuerdo por el futbolista que acaba contrato en 2027.

Defensa del RCD Mallorca

La venta de José Copete al Valencia CF ha abierto un agujero a la defensa de Jacobo Arrasate. Aunque era la tercera opción de técnico, su marcha ha dejado al equipo con solo tres centrales. La zaga está cubierta con Vajlent y Raillo, ambos con más de 200 partidos con el Mallorca. El último defensor del equipo es David López, joven canterano mallorquinista que jugó la pasada temporada en el Burgos. La incorporación de Kumbulla permitirá al técnico contar con tres jugadores contrastados en la para dos posiciones.

Marash Kumbulla en el RCD Espanyol / EFE

Rendimiento Marash Kumbulla

El defensor internacional con Albania ya conoce La Liga. La pasada campaña jugó cedido en el RCD Espanyol donde contó con la máxima confianza de Manolo González. Aunque no fue una temporada fácil para el equipo périco, lograron permanecer en la categoría, en parte, por el buen nivel de Kumbulla.