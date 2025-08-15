El Aston Villa pregunta por Héctor Fort

Unai Emery sabe que LaLiga es un buen lugar para reforzar su plantilla. Con su paso por varios banquillos de la competición es consciente del nivel futbolístico que atesora la liga española y, con el poco poder negociador de la misma, entiende que se le puede sacar mucho partido a los equipos españoles. Andrés García del Levante o Pau Torres del Villarreal son los últimos movimientos que han llegado desde España pero también han habido otros como el de Diego Carlos desde el Sevilla o Álex Moreno procedente del Real Betis.

Ahora, el ex técnico de Almería, Valencia CF o Sevilla se habría interesado en el canterano del FC Barcelona, Héctor Fort. Según Matteo Moretto, el Aston Villa ha preguntado por el lateral derecho español. El defensa catalán podría salir en este mismo mercado estival, ya que Hansi Flick contaría con Jules Koundé y Eric García para cubrir el flanco derecho de la defensa culé. Incluso, Ronald Araujo podría ocupar dicha demarcación.

El Aston Villa ya se hizo con un lateral derecho español con proyección hace seis meses. En enero de 2025, el equipo de Emery pagó 7 millones de euros al Levante UD para hacerse con Andrés García. El valenciano y canterano granota venía de hacer una primera vuelta espectacular en LaLiga Hypermotion: 3 goles y 3 asistencias en 22 partidos disputados. Aterrizó en Inglaterra para disputarle el puesto al lateral polaco, Matty Cash. El español disputó 7 partidos de Premier League y 3 de FA Cup en su primera media temporada en Villa Park.

Héctor Fort y su debut en Champions League

Héctor Fort debutó con el primer equipo del FC Barcelona en la temporada 2023/2024. Fue en un partido de Champions League ante el Royal Amberes como titular. En ese partido, el lateral disputó 60 minutos con la elástica blaugrana y su compañero, Marc Guiu, anotó el gol de la victoria por 3 a 2 ante los belgas. Desde entonces, el lateral de Barcelona ha disputado 30 partidos con la camiseta azulgrana en los que ha repartido 3 asistencias.