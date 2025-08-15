El Ipswich Town se desprende de su baluarte ofensivo

El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, entrenador del Valencia CF desde la temporada 2014/15 hasta la 2015/16, tras conseguir la clasificación a la UEFA Europa League la pasada campaña, está tratando de dar un salto para poder asentarse en los puestos nobles de la competitiva Premier League.

Aunque la pasada campaña estuvieron gran parte en los puestos de Champions League, al final la regularidad y el fondo de armario son claves para poder rotar y así prolongar las buenas sensaciones. Con unos ingresos durante este mercado de fichajes de 120 millones de euros y una inversión de 73 millones, el Nottingham Forest de Marinakis puede permitirse afrontar una operación que sea la 'guinda' del proyecto.

Hutchinson - Ipswich Town / X

Nuno en busca de la 'guinda'

Nuno quiere desde la pasada campaña un jugador que pueda desempeñarse en varias posiciones de ataque y, con la economía pudiente que mantiene el club actualmente, ha ido al mercado con el dinero por delante.

El jugador que ha sido y es opción primordial para el técnico portugués es Omori Hutchinson. El internacional por Jamaica se encuentra en el punto álgido de su carrera, sin embargo, su edad de 21 años lo convierte en uno de los jugadores que serán TOP mundial en los próximos años, ya que no tiene techo.

Hutchinson - Ipswich Town / X

Hutchinson es el elegido

Formado en las inferiores del Arsenal, Hutchinson encontró una oportunidad cuando el Chelsea lo quiso contratar para sus inferiores. Así, en la temporada 2022/23 el jugador cambió de aires y se convirtió en 'blue'.

Tan solo una campaña más tarde, el jugador se marchó cedido al Ipswich Town, donde disfrutó de minutos que le ayudaron a asentarse en el fútbol de élite, aunque en la segunda división, donde disputó 44 partidos, logrando anotar 10 goles y repartir 6 asistencias. Con este buen rendimiento, el club inglés decidió invertir 23'5 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador.

Hutchinson - Ipswich Town / X

Temporada discreta pero fe en su futuro

Esta temporada, la primera que disputa en la Premier League, sus actuaciones han sido discretas. Sin embargo, ha dejado destellos de qué jugador es y qué puntos fuertes tiene. Ha disputado un total de 32 partidos logrando marcar en 3 ocasiones y repartir 2 asistencias.

A pesar de haber hecho estos números, el técnico Nuno Espírito Santos cree en el jugador y lo quiere cuanto antes. Como ha informado Fabrizio Romano, ambos clubes tienen un principio de acuerdo para que el club que comanda el técnico portugués se haga con los servicios del jugador inglés a cambio de 42 millones de euros.