El Lille se interesa por Diego Carlos

El LOSC Lille se habría interesado en hacerse con los servicios del exfutbolista del Sevilla FC, Diego Carlos. El defensa central del Fenerbahçe no cuenta para José Mourinho en la planificación de la próxima temporada. El futbolista de 32 años regresaría a la Ligue 1 tras su paso por el Nantes entre 2016 y 2019.

Los turcos quedaron en segunda posición la temporada pasada y se encuentran en una mala racha en la que no se hacen con el título de liga desde 2014. Además, se le suman siete subcampeonatos desde entonces y, por si no fuera poco, dos terceras posiciones.

Diego Carlos en su presentación con el Fenerbahce / @Fenerbahce

Diego Carlos se incorporó al Fenerbahçe en el mercado de invierno de 2025 desde el Aston Villa. Firmó un contrato para los próximos tres años y medio con los de Estambul. Aun así, no ha disfrutado de los minutos que le gustaría, sobre todo, tras la llegada de Milan Skriniar procedente del PSG. Ahora, Lille y Fenerbahçe ultiman el acuerdo por el futbolista en el que el brasileño llegaría a Francia para sustituir la baja de Bafodé Diakité.

Diego Carlos en el Sevilla

Diego Carlos controlando un balón con el Sevilla FC / @SevillaFC

Diego Carlos aterrizó en el Ramón Sánchez-Pizjuán en 2019. Llegó desde el FC Nantes de la Ligue 1 a cambio de 15 millones de euros. En la capital andaluza estuvo tres temporadas en la mejor etapa de los sevillistas en los últimos años cuando encadenaron tres cuartos puestos entre 2019 y 2022. En Sevilla formó una dupla espectacular junto a Jules Koundé y disputó 136 partidos con 6 goles y una asistencia. En 2022, firmó con el Aston Villa a cambio de 31 millones de euros.