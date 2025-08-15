Una promesa del Liverpool, muy cerca del Bournemouth

El Bournemouth estaría a punto de llegar a un acuerdo para firmar al atacante del Liverpool, Ben Doak. Según The Guardian, la operación se cerraría en 25 millones de libras, es decir, casi 30 millones de euros al cambio. El futbolista de 19 años llegó a 2022 desde el Celtic por 700.000 euros. El joven jugador escocés ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League además del Porto. Ahora, llegaría al Bournemouth para reemplazar la salida de Dango Ouatarra que pondrá rumbo al Brentford por unos 50 millones de euros.

Ben Doak debutó en el Liverpool de la mano de Jürgen Kloop. Tras la salida del entrenador alemán, las lesiones que le han perseguido y el alta competitividad de una posición ocupada, principalmente, por Mohamed Salah, le han empujado a abandonar Anfield. Esta temporada la ha disputado como cedido en el Middlesbrough de la Championship, pero en enero sufrió una lesión en el muslo que lo apartó de los terrenos de juego hasta el final de la temporada.

La llegada de Doak podría coincidir con la posible salida de Luis Sinisterra al fútbol brasileño en calidad de cedido. El escocés no contó con minutos en la derrota del Liverpool en la Community Shield ante el Crystal Palace en Wembley. Además, el debut en Premier de los de Arne Slot será, precisamente, contra el propio Bournemouth.

Altas y bajas de los de Iraola

Huijsen y Zabarnyi, centrales del Bournemouth / @afcbournemouth

El equipo dirigido por Andoni Iraola se ha desprendido de muchos futbolistas clave en su plantilla. Kepa (libre), Milos Kerkes (47M), Ilya Zabarnyi (63M), Dean Huijsen (62,5M) o Dango Ouattara, a punto de cerrarse, entre otros. En total, han ingresado un total de 187 millones de euros que pdorían llegar a los 230 "kilos" al final del mercado. Por su parte, ya han confirmado las llegadas de Bafodé Diakité (35M), Djordje Petrovic (28,9M) y Adrien Truffert (13,5M)