El Forest le "roba" este fichaje al Villarreal

El Nottingham Forest ha alcanzado un acuerdo para fichar a Arnaud Kalimuendo, delantero francés de 23 años del Rennes, en una operación que estaría cerca de cerrarse por unos 31,5 millones de euros, según Fabrizio Romano. Ya hay HERE WE GO a falta de las pruebas médicas. De esta manera, Nuno Espírito Santo tendría nuevo delantero para disputar la Europa League.

El Forest ha sido el primero en presentar una oferta formal al Rennes, estimada en unos 30 millones de euros. Ahora faltarían las pruebas médicas para sellar el traspaso antes de que otros clubes puedan entrar en escena. El equipo de Nottingham ha sido capaz de superar en estas negociaciones a Vilallarreal o Brentford, que también habrían mantenido contactos con el jugador.

¿Y el Villarreal?

El Villarreal CF también había mostrado interés en Kalimuendo para reforzar su delantera. Según Fabrizio Romano, el club castellonense, junto con el Brentford inglés, había establecido contactos para conocer las condiciones del fichaje. Sin embargo, el empuje final lo han dado el Nottingham Forest, que en este momento está a nada de cerrar la operación y presentar al futbolista. Los de Marcelino siguen buscando sustituto de Thierno Barry. De momento cuentan, como único delantero centro, con Etta Eyong que ya ha marcado en el debut liguero ante el Real Oviedo.

Perfil del jugador

Arnaud Kalimuendo se formó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain y se consolidó en el Lens durante dos cesiones exitosas, antes de recalar en Rennes en 2022. En la última campaña de Ligue 1, anotó 17 goles en 33 partidos, además de repartir varias asistencias. Este rendimiento ha atraído el interés de diversos equipos europeos: además del Villarreal y Brentford, también se han vinculado al delantero clubes como Tottenham, Leeds o incluso el Newcastle como recambio de Alexander Isak.