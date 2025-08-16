El Oviedo negocia con Eric Bailly

El Real Oviedo estaría trabajando en reforzar su defensa y ha puesto su mira en Eric Bailly, central marfileño de 31 años que actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar contrato con el Villarreal CF este mismo verano. Según La Nueva España, el club carbayón mantiene conversaciones avanzadas para intentar cerrar su fichaje. Incluso, el defensa estuvo presente en el partido entre Villarreal y Real Oviedo disputado en el Estadio de La Cerámica.

VIGO (PONTEVEDRA), 23/04/2025.- El delantero del Celta de Vigo Alfon González (d) pugna por un balón con Eric Bailly, del Villarreal, en el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Villarreal CF, este miércoles en el estadio de Balaídos, en Vigo. EFE / Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

Reforzar la zaga carbayona

Internacional con Costa de Marfil, Bailly aportaría experiencia en LaLiga a la zaga del Oviedo formada, actualmente, por Dani Calvo, Oier Luengo y David Costas. El club asturiano valora su incorporación como un salto de calidad para afrontar el nuevo curso en Primera División, aunque la operación todavía no está cerrada y dependerá de las condiciones económicas.

Bailly cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Formado en el Espanyol, dio el salto al Villarreal CF en 2015, donde dejó una grata impresión en LaLiga gracias a su contundencia y velocidad. Sus actuaciones en el conjunto amarillo llamaron la atención del Manchester United, que en 2016 pagó 38 millones de euros por su traspaso, convirtiéndolo en uno de los defensas africanos más caros de la historia.

Bailly en un partido con el UNited / Alex Livesey

Campeón de Europa

En Old Trafford permaneció seis temporadas, con altibajos marcados por las lesiones, pero también con momentos destacados como la conquista de la Europa League en 2017. Posteriormente, vivió cesiones en clubes como el Olympique de Marsella y el Besiktas antes de regresar al Villarreal en enero de 2024. En el Submarino Amarillo disputó entre las dos últimas campañas, 25 partidos oficiales, acumulando 1.700 minutos.