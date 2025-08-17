Arthur, el 'nuevo Xavi' que nunca fue

Lo que prometía ser una gran estrella en el fútbol europeo ha terminado siendo uno de los fichajes más decepcionantes de los últimos años. Arthur Melo, centrocampista brasileño que llegó al FC Barcelona con el apodo del 'nuevo Xavi', vuelve a su país natal, cerrando un ciclo que deja más sombras que luces.

2.Arthur Melo (Juventus, 72 millones) / X

Arthur a precio de oro

En 2018, el equipo catalán desembolsó 31 millones de euros más 9 variables al Gremio por Arthur, cuando era una promesa que deslumbraba en el fútbol brasileño. Se presentó como un centrocampista con toques de Iniesta y visión de Busquets. Pero nada de eso se materializó, todo se quedó en promesas.

En dos temporadas en el can Barça, Arthur jugó 72 partidos, marcó 4 goles y repartió 6 asistencias. Nunca llegó a consolidarse como titular indiscutible y su rendimiento brilló por su irregularidad.

Arthur Melo / X

Filigrana financiera

Llegados al 2020, el Barça, mediante una jugada polémica y puramente contable, intercambió al jugador por Pjanic, de la Juventus. En este traspaso, quedó valorado Arthur en 72 millones de euros para maquillar balances. Muchos vieron la maniobra como una 'ingeniería financiera', pero deportivamente, ni Arthur funcionó en Turín, ni Pjanic en Barcelona.

Arthur vuelve a casa

Desde su salida de la ciudad condal, ha ido pasando por equipos europeos: Juventus, LiverpoolFiorentinaGirona... y, ahora, a sus 29 años, firma su regreso al fútbol brasileño. Según ha informado el periodista Mário Godoy, tanto Gremio como Juventus y jugador han llegado a un acuerdo. Se espera que en las próximas horas se haga oficial.