Inter de Milan cierra las puertas a la salida de Bastoni

El Chelsea sigue moviéndose en el mercado, aunque cuentan con más de 30 futbolistas en la plantilla, buscan reforzar todas las líneas del campo. La lesión de larga duración de Colwill ha obligado a Maresca a dar la titularidad en el primer partido de la temporada a Josh Acheampong de 19 años. Los blues consideran a Alessandro Bastoni la incorporación que le hace falta al equipo. El italiano ya es considerado uno de los mejores centrales del mundo y asegura desde el primer momento rendimiento y experiencia.

Los ingleses ya han presentado una oferta de 50 millones por el jugador, pero según informa la Gazzetta dello Sport, el Inter de Milan ha rechazado la oferta y no contempla la salida de su líder en la zaga.

Defensa del Chelsea

El conjunto inglés cuenta con hasta ocho centrales, pero la mayoría no entran en los planes de Maresca. El líder de la defensa 'blue' la pasada temporada fue Colwill, además de ser el mejor del equipo, es el único zurdo que ha cumplido con la camiseta del Chelsea. Los otros jugadores con el pie izquierdo dominante son Renato Veiga, que ha jugado cedido en la Juventus y Badiashile, lesionado.

En el lado derecho cuentan con Chalobah, Fofana, Disasi, Adaribioyo y Anselmino, aunque no han demostrado gran nivel en la Premier League, transmiten más confianza al equipo que los sustitutos de Colwill.

Alessandro Bastoni y Acerbi en Champions League / EFE

Rendimiento Bastoni

El central italiano es el líder del Inter de Milan junto a Lautaro Martínez. Desde que llegó procedente del Atalanta ha ido ganando importancia en el equipo hasta convertirse en uno de los mejores defensas del mundo. Esta temporada ha disputado 57 partidos y se ha quedado a las puertas de ganar todos los títulos. Bastoni ha sido clave en el buen rendimiento del equipo en todas las competiciones.

La Serie A se le escapó al Inter de Milan por un punto. Los italianos dependían de ellos mismos a dos jornadas de finalizar la liga, pero un empate contra la Lazio en el penúltimo encuentro, hizo que el Napoles se proclamara campeón del Scudetto. En Champions League llegaron hasta la final eliminando al FC Barcelona, pero recibieron una goleada del PSG.